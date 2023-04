Trump diz à Disney para sair da Florida, em mais um episódio da "guerra" com Ron DeSantis

“O seu plano de RP [relações públicas] esfumou-se, por isso ele agora está a voltar a um novo para salvar a face. O próximo anúncio da Disney será de que não vai haver mais investimento na Florida por causa do governador — aliás, eles podem até anunciar uma retirada lenta ou a venda de certas propriedades, ou do terreno todo”, pode ler-se na publicação.

As declarações de Trump surgiram em reação à “guerra” entre o governador da Florida e a empresa sediada na Califórnia. Em fevereiro, o executivo estatal tinha anunciado a criação de um comité, cujos membros seriam escolhidos pelo próprio DeSantis, e que passariam a ser responsáveis por administrar o terreno de Rede Creek, local da Disney World, retirando autonomia à Disney.

No final de março, no entanto, ficou a saber-se que a Disney teria firmado discretamente um acordo antes da tomada de posse deste novo comité, válido por várias décadas e que permitiria à empresa manter a sua autonomia sobre Reedy Creek, numa tentativa de passar por cima da nova administração criada por DeSantis. Como forma de retaliação, o governador ameaçou construir uma prisão junto aos parques temáticos.

O republicano, de 44 anos, ainda não anunciou a sua candidatura à Casa Branca, mas é apontado como um forte candidato a vencer as próximas eleições. No entanto, as últimas semanas não lhe têm sido favoráveis: as acusações de fraude fiscal contra Trump por parte do procurador do estado de Nova Iorque traduziram-se num aumento da vantagem do antigo chefe de Estado norte-americano sobre DeSantis. De acordo com o barómetero FiveThirtyEight, o milionário republicano lidera as intenções de voto por mais de 20 pontos percentuais, ao mesmo tempo que várias figuras influentes do Partido Republicano, como o antigo governador de Nova Jérsia, Chris Christie, têm criticado a sua atuação face à Disney.