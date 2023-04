“Celebrar o quê? Não há planeta B!”. Foi com este grito que quatro jovens ativistas climáticos interromperam, esta quarta-feira, o até então pacífico arranque da celebração dos 50 anos do PS. Dois deles baixaram mesmo as calças e mostraram que tinham a palavra “Ocupa” escrita nas nádegas.

A cena espantou as várias dezenas de pessoas que estavam na sala a assistir a uma série de pequenas intervenções sobre o aniversário do partido, com António Costa, Carlos César e outros dirigentes socialistas na primeira fila.

Durou poucos segundos: depois de se ouvirem as palavras de ordem dos ativistas, estes foram retirados da sala rapidamente pelos seguranças do partido. E, no andar de baixo da sede do PS, no Largo do Rato, foram identificados por três agentes da PSP, como o Observador pôde testemunhar.

Os jovens, que serão estudantes, adiantaram que fazem parte do movimento Greve Climática Estudantil. Na sala de cima, momentos depois, tomava a palavra Raul Moreira, diretor de Filatelia dos CTT (presente para lançar o selo evocativo dos 50 anos do PS), e tentava aliviar o ambiente na sala: “Este momento de liberdade de expressão que tivemos muito se deve ao PS!”. Os presentes riram-se.