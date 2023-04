A comissão de inquérito à TAP estava a decorrer, com a audição de gestores ligados à Parpública, mas foi numa outra comissão parlamentar que Fernando Medina, que está a ser ouvido a propósito do programa de estabilidade, revelou que não existe qualquer parecer jurídico adicional com fundamentação para a demissão dos ex-presidentes da TAP. A decisão foi tomada com base na auditoria da Inspeção Geral das Finanças (IGF).

“Não há nenhum parecer” jurídico — “nem se justificaria” — que fundamenta a demissão da agora ex-CEO da TAP, assumiu, em respostas ao Chega, na comissão de Orçamento e Finanças sobre se vai entregar esse parecer. “Não há nenhum parecer, a ideia que se criou de que haveria um parecer… não há nenhum parecer adicional àquilo que é a base da justificação da demissão, que é mais do que suficiente para quem a leu, relativamente ao parecer da Inspeção Geral de Finanças”.

“Os motivos que levam às decisões da demissão do presidente do conselho de administração e da presidente da comissão executiva são muito claros e decorrem das conclusões do relatório do IGF”, reforçou Medina, deixando a pergunta: “alguém pagar indevidamente a alguém 500 mil euros alguém dificilmente não acharia uma ilegalidade grave”, afirmou, explicando que as decisões das demissões foram tomadas por deliberação única de acionista, para depois se avançar com a resposta dos visados, antes da decisão final.

