Mais 915 milhões em 2023. Sem o "sorvedouro" do ex-BPN, excedente orçamental teria sido de 1,6%

915 milhões e 900 mil euros. O Ministério das Finanças (ainda com Fernando Medina) teve de registar um encargo desta magnitude nas contas públicas de 2023 por se ter reconhecido perdas com a carteira de crédito do antigo BPN – créditos considerados irrecuperáveis e outros ativos que se confirmou valerem menos do que se estimava. Sem o impacto da longa e difícil digestão dos problemas do banco nacionalizado em 2008, o excedente orçamental de 2023 poderia ter sido ainda maior: teria ficado perto de 1,6% do PIB.

“A dimensão do excedente orçamental de 2023 apurado foi penalizada em 1.261 milhões de euros (0,5% do PIB)” por três efeitos extraordinários, referiu a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) num relatório de análise à execução orçamental de 2023. A maior parte desses 1.261 milhões – os tais 915,9 milhões de euros – diz respeito a só um desses três efeitos: o “registo de perdas de créditos não passíveis de recuperação detidos pela Parvalorem, no âmbito do processo de nacionalização do BPN”.

O encargo não agravou o défice porque ele não existiu em 2023 – pelo contrário, as contas públicas tiveram um resultado positivo de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Mas o superávite teria ficado perto de 1,6% sem essa penalização causada pela Parvalorem, já que o impacto é contabilizado em 0,35% do PIB. E teria chegado perto de 1,7% sem os outros dois fatores (menos pesados) que prejudicaram o equilíbrio financeiro do Estado em 2023: a “conversão de ativos por impostos diferidos” relacionados com o Novo Banco (117 milhões) e, ainda, uma “decisão judicial que sentenciou a devolução à EDP dos valores pagos em 2009 pelos direitos de exploração da barragem do Fridão” (228 milhões), projeto posteriormente cancelado.