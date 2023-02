Eram 5h30 da manhã na Ucrânia (3h30 em Portugal continental) do dia 24 de fevereiro de 2022 quando os ucranianos acordaram com os primeiros bombardeamentos em localizações estratégicas do país. A Rússia dava início à invasão ao país liderado por Volodymir Zelensky. Ao mesmo tempos que as primeiras bombas caíam em território ucraniano, milhares de militares russos atravessavam as fronteiras em tanques de guerra com artilharia pesada.

O objetivo — nunca conseguido — era Kiev. As cidades e vilas em redor da capital funcionaram como uma forma de tampão à capital do país. Milhares e milhares de civis foram mortos, torturados e violados, provocando indignação em todo o mundo: os crimes de guerra ali cometidos continuam a ser investigados.

“Operação Militar Especial”, foi assim que Putin chamou à invasão de um país soberano. Nunca usou a palavra “guerra” e justificou esta operação com o intuito de “desnazificar” a Ucrânia. Versão nunca aceite pela maioria dos países ocidentais que impuseram as mais duras sanções à Rússia e ajudaram a armar a Ucrânia.

A 24 de fevereiro de 2023, no dia em que se assinala um ano de guerra na Ucrânia, juntámos 12 fotografias de fotojornalistas de uma das mais importantes agências de fotojornalismo do mundo, a Magnum.

