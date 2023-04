A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta quarta-feira que aplicou coimas a três cadeias de supermercados – Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce – e à JNTL Consumer Health Portugal, um fornecedor de produtos de beleza e higiene pessoal por participação num esquema de fixação de preços. Em comunicado, é detalhado que a coima total ascende a 16,9 milhões de euros.

“A investigação conduzida pela AdC permitiu constatar que as empresas de distribuição participantes adotaram comportamentos com o objetivo de concertar os preços de retalho nos seus supermercados, suavizando a concorrência, mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicarem diretamente entre si”, explica esta entidade em comunicado. A AdC nota que é uma “conspiração equivalente a um cartel”, referindo que se trata de uma prática conhecida como “hub-and-spoke”.

A AdC argumenta que esta prática “elimina a concorrência, privando os consumidores da opção de melhores preços, mas assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercados”.

Neste caso, a AdC chegou à conclusão de que esta prática de fixação de preços durou mais de 15 anos, entre 2001 e 2016, em produtos como “tampões, champôs, pensos absorventes e antissépticos bucais de uso diário”.

Deste montante total, a maior coima é aplicada à Modelo Continente, com 7,65 milhões de euros, seguida pela JNTL, com 4,44 milhões. Este fornecedor faz parte do grupo Johnson & Johnson e, na área da beleza e higiene pessoal, tem marcas como a Neutrogena, Aveeno, Listerine, Carefree e O.B. O Pingo Doce, a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins, recebeu uma coima de 3,33 milhões de euros e o Auchan de 1,48 milhões.

Os supermercados têm estado na mira da Autoridade da Concorrência. Desde 2020, já foram desencadeados mais de uma dezena de processos que resultaram em coimas aplicadas a seis cadeias de supermercados e dez fornecedores pela prática anticoncorrencial de “hub-and-spoke”, lembra a AdC. No ano passado, foi aplicada uma coima de 5,7 milhões de euros ao Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce e ao fornecedor de bebidas Active Brands/Gestvinus.