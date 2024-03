A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta terça-feira que sancionou com uma coima de quase 14 milhões de euros o Grupo SIBS – dono do Multibanco e do MBWay – por abuso de posição dominante no setor dos serviços de pagamento, ao obrigar os emitentes e adquirentes de cartões de pagamento que procuraram aceder aos sistemas de pagamento do grupo a contratar também os seus serviços de processamento.

Esta é a decisão da Autoridade da Concorrência, num processo que começou com buscas noticiadas pelo Observador, feitas em janeiro de 2021. Mais tarde, no verão de 2022, a SIBS tinha sido acusada de abuso de posição dominante, recorrendo a práticas irregulares para evitar a entrada de novas empresas no setor dos pagamentos em Portugal.

De acordo com comunicado de imprensa da Autoridade de Concorrência, a empresa liderada por Madalena Cascais Tomé tentou “obrigar os emitentes e adquirentes de cartões de pagamento que procuraram aceder aos sistemas de pagamento do grupo a contratar também os seus serviços de processamento”.

Tal prática de vendas ligadas (tying) é passível de restringir a concorrência e a inovação no setor dos serviços de pagamento e prejudica quer os concorrentes do Grupo SIBS, que também atuam no processamento, quer, em última instância, os comerciantes e consumidores, que ficaram privados de serviços diferenciadores”, salienta a Autoridade da Concorrência.

Esta prática, que durou cerca de três anos, limitou a entrada e expansão de processadores concorrentes do Grupo SIBS, que manteve quotas de mercado superiores a 90% durante todo este período nos mercados de processamento. Em concreto, as sociedades visadas pela decisão da AdC são a SIBS SGPS, a SIBS FPS, a SIBS MB e a SIBS Cartões.

As decisões sancionatórias da AdC podem ser objeto de recurso, porém, o recurso não suspende a execução das coimas. “A violação das regras de concorrência não só reduz o bem-estar dos consumidores, como prejudica a competitividade das empresas, penalizando a economia”, termina a Autoridade da Concorrência.