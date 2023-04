António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, ataca o Governo do PS por ter incentivado e autorizado a compra da VEM, empresa de manutenção no Brasil, que foi, nas suas palavras, “um negócio ruinoso”.

Pires de Lima, que está a ser ouvido no Parlamento, diz ainda, na declaração inicial, sentir orgulho pela privatização que o governo do qual fez parte, em 2015, concretizou.

“Desde 1998, tempo em que era primeiro-ministro era António Guterres que era objetivo assumido por todos os governos a privatização da TAP, talvez uma exceção do governo que em 2006 incentivando e aprovando o investimento na empresa de manutenção brasileira conseguiu que a TAP fizesse negócio ruinoso que marcou o futuro da empresa”, acrescentando que “orgulho-me depois de 17 anos de anúncios a privatização ter sido concluída em 2015 pelo governo do qual fiz parte”. Aliás, lembrando que a venda da TAP estava no memorando da troika assinado por José Sócrates, Pires de Lima diz que, no entanto, o “fizemos com a convicção de que era essencial para sobrevivência da empresa e assegurar a urgente capitalização da TAP”.

E afirma ser “totalmente falso, infundado e injurioso que no governo de que fiz parte tenhamos autorizado ou sido condescendente com a compra de aviões acima do preço justo mercado”. Diz ainda ser “ninha convicção que não se verificou”, falando de documentação dada pelo empresário “respeitável” Humberto Pedrosa, que fez parte dos acionistas privados da TAP, que os aviões foram mesmo adquiridos com desconto 4-5%, ou seja 233 milhões de euros face ao preço justo mercado e garante que houve nove avaliações feitas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É altamente improvável que tenhamos sido enganados, e que os aviões tenham chegado acima preço mercado”, assume Pires de Lima.

Segundo o ex-ministro o Governo de António Costa quando tomou posse foi informado pela Parpública dos fundos Airbus. A informação esteve “desde o primeiro dia ao dispor. Estava acessível e foi transmitida de viva voz pela Parpública aos novos habitantes depois de dezembro de 2015”.

Quanto à compra de aviões, Pires de Lima garante que nas primeiras propostas do consórcio Atlantic Gateway não havia referência aos fundos Airbus. E assume que “quando assinámos o contrato de venda da TAP com a Atlantic, a 24 junho de 2015, não tinha informação nenhuma sobre a forma como a Atlantic Gateway se predispunha a financiar os compromissos com o Estado português”.

Pires de Lima assume que o “Ministério da Economia só foi informado para a possibilidade de se utilizar fundos Airbus para a sua capitalização na segunda quinzena de setembro”, tendo sido dito à Parpública numa reunião onde a Atlantic “assumiu essa possibilidade”.

Tentou-se, acrescenta, “perceber as consequências jurídicas e assegurar se uma possibilidade dessa se materializasse a TAP não seria prejudicada na compra de aviões. Era inquestionável que o financiamento da Airbus não se podia fazer à custa do valor acrescido dos aviões que a TAP era suposto comprar. Obtivemos essa confirmação na carta que foi enviada pela Atlantic Gateway a 16 outubro de 2015 à Parpública onde é formalizada essa intenção, a utilização fundos Airbus, créditos ao grupo Atlantic Gateway e onde nos é assegurado explicitamente, sendo acompanhado por nove avaliações, de que os aviões que faziam parte desse plano estratégico seriam comprados a fair market value, e até mesmo com desconto. Ainda assim solicitamos à Parpública que pedisse acesso a avaliações técnicas, a 20 outubro, e que foi respondida já depois de eu sair, 12 novembro”.

em atualização