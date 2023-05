“Apesar de todos os esforços do presidente e dos serviços da CPI, estes não foram suficientemente eficazes para que o conjunto de deputados — e equipas de assessoria de deputados — não fizesse o que é um crime“. Foram estas declarações de Eurico Brilhante Dias, sobre uma fuga de informação que teve lugar na semana passada, que suscitaram revolta em alguns deputados que fazem parte da comissão de inquérito à TAP.

Após a audição de dois sindicatos, na manhã desta terça-feira, o deputado Paulo Moniz pediu a palavra para condenar as “afirmações muito graves” do líder da bancada do PS. O deputado do PSD começou por sublinhar que foi Seguro Sanches, presidente da CPI e deputado do PS, na passada quinta-feira, que mostrou “incómodo e desilusão sobre eventuais fugas de informação, recaindo suspeitas sobre membros da comissão, incluindo assessores e funcionários”.

Mas o repúdio do PSD dirigiu-se, sobretudo, a Brilhante Dias, por ter proferido “afirmações muito graves, dizendo que no entendimento dele haveria à direita uma forte suspeita e uma pré-concepção de culpa nas fugas de informação”. Paulo Moniz lembrou que no dia seguinte, sexta-feira, foram divulgadas mensagens “que nem constam no acervo da CPI”.

