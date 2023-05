Pelo menos nove pessoas foram mortas esta quarta-feira, incluindo oito crianças, num tiroteio provocado por um adolescente numa escola em Belgrado, anunciou a polícia sérvia.

O segurança da escola básica Vladislav Ribnikar, no centro de Belgrado, também morreu no tiroteio.

Segundo a agência Reuters, o ministro da Administração Interna da Sérvia avançou que os feridos — seis crianças e um professor — foram transportados para o hospital, onde estão em observação.

O suspeito, um estudante de 14 anos do sétimo ano do ensino básico, terá usado a arma do pai para disparar contra os colegas. Segundo a polícia, foi detido depois do ataque.

As autoridades estão a investigar as causas do crime.