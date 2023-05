Se o Presidente da República pôs o peso todo na divergência o primeiro-ministro preferiu apontar o dedo à metade meio cheia do copo da relação institucional: “Não se justifica dramatizarmos que, em sete anos e dois meses, tenha havido um momento em que as agulhas não tenham ficado acertadas”. Quanto ao futuro, António Costa garante “total convergência” entre os dois e que o “Governo não se sente nada incomodado” com a “vigilância activa do Presidente da República”. Mas lembra que foi aluno de Marcelo em Direito Constitucional e que nãos e esqueceu do que aprendeu sobre os poderes de cada um.

O primeiro-ministro não saiu daqui, na resposta à intrevenção de Marcelo na noite passada,e diz que o episódio Galamba foi “uma exceção no que o próprio Presidente designou como uma relação que tem sido marcada pela capacidade de acertarmos agulhas”. Aliás, chamou mesmo “rara” à divergência — “mas natural” — que se gerou com a sua rejeição do pedido de demissão do ministro João Galamba, depois de o Presidente da República lhe ter dito que o governante devia sair do Governo. “Vimos de hemisférios distintos. É uma divergência que aconteceu e não vale a pena dramatizarmos“, afirmou o primeiro-ministro.

