Portugal está na final do Festival Eurovisão da Canção 2023. Mimicat, que apresentou o tema “Ai Coração”, com o qual venceu o Festival da Canção em março, foi escolhida para atuar na final da 67.ª edição do evento, que acontece este sábado.

[A atuação de Mimicat na primeira semifinal da Eurovisão:]

Com um coração de Viana ao peito e um vestido vermelho de plumas do designer Dino Alves, Mimicat convenceu o público com “Ai Coração”, canção composta há quase dez anos, quando a artista independente se preparava para lançar o primeiro álbum. Marisa Mena, o nome verdadeiro da cantora, não tinha sido convidada para o concurso: ali chegou através da livre submissão, em que qualquer pessoa pode submeter um tema à apreciação do comité de apuramento. É a primeira vez que uma candidatura neste modelo chega tão longe, depois de uma rota ascendente nos últimos dias na tabela geral de “odds” do site Eurovisionworld.

A primeira semifinal da Eurovisão 2023 aconteceu esta terça-feira à noite, no Liverpool Arena, em Liverpool, Reino Unido, dada a impossibilidade de a Ucrânia – vencedora do ano passado com Stefania, da Kalush Orchestra – acolher o concurso. Em virtude da invasão russa, a organização determinou que o anfitrião do evento seria o segundo classificado, o Reino Unido.

Ao todo, participaram na primeira semifinal 15 concorrentes, mas apenas dez conseguiram um lugar na final. A lista, apresentada aleatoriamente, é a seguinte: Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Portugal, Suécia, Sérvia e Noruega.

Os restantes finalistas serão apurados esta quinta-feira, 11 de maio, na segunda semifinal do concurso internacional de música. A estes juntam-se França, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido, que fazem parte dos chamados “Big Five” e que passam diretamente à final, assim como a Ucrânia, por ter vencido no último ano.

Em 2022, Portugal foi representado por MARO, com o tema “saudade, saudade”, que alcançou o 9.º lugar na competição. Portugal venceu uma única vez o Festival Eurovisão da Canção – em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Recorde as atuações dos vencedores desta terça-feira e as músicas de França, Alemanha e Itália, apresentadas na cerimónia, que foi transmitida em direto pela RTP1:

Croácia

Let 3 — “Mama ŠČ!”

Noruega

Alessandra — “Queen of Kings”

Sérvia

Luke Black — “Samo Mi Se Spava”

Portugal

Mimicat — “Ai Coração”

Suíça

Remo Forrer — “Watergun”

Israel

Noa Kirel — “Unicorn”

Moldávia

Pasha Parfeni – “Soarele și Luna”

Suécia

Loreen — “Tattoo”

Chéquia

Vesna — “My sister’s crown”

Finlândia

Käärijä — “Cha Cha Cha”

França (“Big Five”)

La Zarra — “Évidemment”

Alemanha (“Big Five”)

Lord of the Lost — “Blood & Glitter”

Itália (“Big Five”)

Marco Mengoni — “Due Vite”