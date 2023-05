César do Paço, antigo cônsul de Portugal em Palm Beach, Flórida, que ficou conhecido nos últimos tempos em reportagens jornalísticas que o apontam como um dos financiadores do Chega, avançou com uma providência cautelar contra a Wikipédia, por existir uma página associada ao seu nome, em que são citadas notícias que o colam ao partido de André Ventura e ao Movimento Zero. O tribunal de primeira instância decidiu não dar seguimento ao pedido, mas agora o Tribunal da Relação de Lisboa determinou que a Wikipédia deve eliminar os “parágrafos inteiros” que falam sobre a proximidade de César do Paço ao Chega — a sua “ligação a este partido, a doação de quantia a este partido, a participação num comício, bem como o apoio ao Movimento Zero”.

Segundo a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida na última terça-feira e consultada pelo Observador, a Wikipédia deve ainda retirar “os factos de índole criminal alegadamente praticados” por César do Paço, ocorridos em 1989, as informações sobre a exoneração do cargo de cônsul honorário de Cabo Verde e ainda a indicação de que “ficou impedido de obter qualquer documento português”. No recurso para a Relação, a defesa de César do Paço pediu, além da retirada desta informação, o pagamento de dois mil euros por cada dia de atraso no cumprimento da sanção, mas os juízes da Relação fixaram o pagamento nos 500 euros por dia. Mas há mais: a Wikipédia foi também condenada “a identificar todos os editores que acrescentaram o conteúdo” em questão.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.