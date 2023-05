Na noite de 26 de abril, perante um telefonema perturbado da sua chefe de gabinete que o informou que estava a haver agressões no Ministério das Infraestruturas acusando, de tal, o adjunto Frederico Pinheiro que tinha sido exonerado nesse dia, João Galamba ligou a vários colegas do Governo.

Já tinha informado que contactou, nessa noite, a ministra da Justiça e que tinha tentado falar com o primeiro-ministro (que não o entendeu e como tal ligou ao secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, que estava ao lado do secretário de Estado da Modernização Administrativa, Mário Campolargo). Segundo contou na conferência de imprensa de 29 de abril, no seguimento dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, foi Mendonça Mendes que estava ao lado de Campolargo que o aconselhou a contactar a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. “Coisa que fiz” e que devia ser reportado.

Galamba, na audição da comissão de inquérito, diz agora que “reportei ao ministro da Administração Interna e depois falei com diretor geral da PSP a quem relatei o facto”. Diz ter feito “procedimento análogo” com ministra da Justiça, que “me meteu em contacto com PJ”. Foram, disse, as duas intervenções, além de, “como já relatei falei com gabinete do primeiro-ministro”.

