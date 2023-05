O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, foi punido com dois jogos de suspensão e multa de 85 mil euros por críticas à arbitragem, após a vitória por 4-3 frente ao Tottenham, anunciou esta quinta-feira a federação inglesa de futebol.

“Ele diz sempre que não há nada de errado, mas não é verdade. E pela forma como ele me olha, é difícil de entender”, disse o alemão, acusado de colocar em causa a imparcialidade da equipa de arbitragem da partida de 30 de abril, referente à 34.ª jornada da Premier League.

O treinador alemão, insatisfeito com a atuação do árbitro Paul Tierney naquele jogo, disse que tem uma “história” com ele e que não entende o que o árbitro inglês tem contra a sua equipa.

O castigo decretado pela federação inglesa (FA), que informou em comunicado que Klopp aceitou as acusações, implica que o alemão falhe a partida contra o Aston Villa no próximo fim de semana e, se reincidir antes do final da temporada 2023/24, será castigado com a ausência do banco noutra partida.

Depois de sete vitórias consecutivas no campeonato, o Liverpool, de Diogo Jota e Fábio Carvalho, segue em quinto com 65 pontos.