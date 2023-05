Escutam-se palmas, uma plateia em êxtase que aclama. À nossa frente, de costas para nós – como se virado estivesse para essa mesma multidão – um líder que vocifera palavras de ordem, um discurso sobre um “avançar, passo a passo, para um período novo de independência e construção”. Não estamos num tempo definido cronologicamente, embora partamos de um texto e de um contexto histórico conhecido. Somos parte dos bastidores, desse palanque discursivo, e parte da antecâmara onde se forja um novo líder político. Quer acabar com a decadência, impor novos valores, consolidar a riqueza cultural de uma pátria em ascensão. São estas as palavras, transformadas em doutrina, que iniciam “O Meu Amigo H.”, a nova peça da companhia Teatro Nacional 21, a partir de um texto do escritor japonês Yukio Mishima, coproduzida pel’A Oficina/CCVF e encenada por Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu. Estreia-se em Guimarães, esta sexta-feira, dia 19 de maio.

Como espectadores, não saímos desse mesmo palco onde tudo se passa. Entre momentos de alguma acalmia e silêncio, de entrada e saída de algumas personagens, o foco mantém-se no discurso proferido que cresce em tensão e tom de raiva. “Desde que me tornei líder em janeiro do ano passado, os deuses confiaram-me o gabinete com a lealdade verdadeira ao nosso país e com uma missão”, diz H. Fala-se de democracia, de partidos políticos que, na visão deste líder, tudo fazem para regredir uma marcha em curso e de uma tarefa que lhe é divinamente entregue. Fala-se também de futuro e da força de um exército que pode consolidar um novo regime, devidamente musculado, pronto para a guerra, num Blitzkrieg iminente pelo qual anseia toda uma geração enraivecida e marginalizada pelos restantes países. Os elementos históricos estão bem patentes: à nossa frente está o ditador alemão Adolf Hitler; estamos em 1934, nos dias que marcam um acontecimento conhecido por “Noite das Facas Longas”, mas aquilo que o novo espetáculo da companhia quer abordar ultrapassa esse mesmo marco histórico.

