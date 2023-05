“Seca”

O realizador italiano Paolo Virzì estabelece um cenário de catástrofe climática (não chove em Roma há três anos) em “Seca”, para rodar um filme “coletivo” em que circula uma série de personagens, algumas das quais com percursos entrelaçados. A premissa é mal explicada e pouco plausível (não chove apenas na cidade de Roma — terá um microclima próprio? —, ou em toda a região onde a capital italiana se inclui?), as personagens são quase todas caricaturais ou mal esboçadas e as suas histórias pouco interessantes e com escasso sumo dramático, sendo que várias delas não têm nada a ver com a situação de seca extrema que se vive. No elenco aparecem, entre outros, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci numa estrela de cinema que despreza olimpicamente todas as restrições de consumo de água em vigor.

