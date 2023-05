Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No seu habitual discurso noturno, Volodymyr Zelensky revelou ter tido uma reunião com o comando militar ucraniano. O Presidente ucraniano aludiu ao trabalho que está a ser desenvolvido na frente de combate, numa aparente referência à contraofensiva, mas recusou entrar em detalhes, afirmando apenas que “as brigadas ofensivas estão a trabalhar bem”.

Num dia 18 de maio que tem significado histórico na Ucrânia – é quando se assinala a deportação dos tártaros da Crimeia por Estaline, em 1944 – Zelensky fez questão de lembrar a data:

Honramos a memória de todas as vítimas do povo tártaro da Crimeia. Foi um dos crimes mais graves do século XX – toda a nação deportada à força da sua terra natal e forçada a viver numa terra estrangeira durante décadas”.