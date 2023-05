A Infraestruturas de Portugal apresentou à Câmara de Manteigas o relatório preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que identifica as ações a desenvolver nas encostas da Serra da Estrela afetadas pelos incêndios do ano passado.

Segundo uma nota de imprensa da IP, o relatório preconiza uma solução de caráter temporário, que permite a reposição da circulação rodoviária a veículos ligeiros entre Piornos e Manteigas, em cerca de cinco quilómetros de extensão, que se encontra encerrada por não estarem garantidas as condições de segurança aos utilizadores. As ações a implementar nas encostas da Serra da Estrela sobranceiras à Estrada Regional n.º 338 afetadas pelos incêndios do passado verão, prevê a “mitigação dos transtornos à mobilidade das populações e tecido empresarial na região”.

A IP irá implementar esta solução técnica com recurso a “sistemas de proteção pesados, que permitirão a reabertura à circulação automóvel nesta via, de forma alternada numa extensão de cerca de dois quilómetros, através da utilização da via ascendente com regulação semafórica”.

A empresa estima que os trabalhos possam estar concluídos durante o terceiro trimestre do ano. As equipas da IP e da Câmara de Manteigas irão colaborar no sentido de garantir as condições de circulação e os condicionamentos serão ajustados sempre que se verifiquem alterações que coloquem em causa a segurança dos automobilistas, informa ainda a IP.

Segundo a IP, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o Município de Manteigas, no distrito da Guarda, a GNR e a Associação dos Baldios, as entidades estão a trabalhar “na concretização das medidas preconizadas pelo LNEC, como condição para a reposição das normais condições de circulação entre Piornos e Manteigas”.

O grande incêndio na serra da Estrela deflagrou no dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e rapidamente alastrou a outros concelhos da zona da serra da Estrela.

De acordo com os dados governamentais, este fogo consumiu 28 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), sendo que o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para este território, a qual vigora durante um ano.