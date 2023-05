O caso de Maddie McCann, a criança britânica de três anos que desapareceu da Praia da Luz há 16 anos, está novamente no centro das atenções, depois de as autoridades começarem esta segunda a preparar buscas na barragem de Arade.

Localizada em Silves, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, o perímetro da barragem será o palco de buscas por autoridades de três países: Portugal, Alemanha e Inglaterra. Foi essa a informação transmitida num curto comunicado feito pela PJ, onde se detalha que, “no âmbito da cooperação internacional, nos próximos dias na região do Algarve, irão ser efetuadas novas buscas, coordenadas pela Polícia Judiciária, a pedido das Autoridades Alemãs (BKA) e com a presença das autoridades Inglesas”.

O novo fôlego da investigação no desaparecimento da menina inglesa resulta de um pedido das autoridades alemãs, que tentam encontrar pistas sobre uma possível ligação entre Christian Brueckner e Madeleine McCann.

O homem, que vivia no Algarve na altura do desaparecimento de Maddie, está detido na Alemanha, condenado pela violação de três mulheres no Algarve e outros dois crimes de abuso sexual. A barragem de Arade seria um local onde Brueckner iria com frequência, ao ponto de dizer que se tratava de um “pequeno paraíso”.

Há alguns anos, Brueckner tornou-se num dos principais suspeitos do caso, depois de o registo de chamadas o colocar na zona do Ocean Club, o resort de onde Maddie terá desaparecido em 2007.

Segundo a SIC Notícias, as autoridades portuguesas estiveram esta segunda no local para preparar questões de logística. As buscas arrancam esta terça e deverão durar pelo menos dois dias.

Esta segunda, já terá sido delimitado o perímetro para as buscas. Foram montados no local dois campos de trabalho: um junto à estrada, com uma tenda da Polícia Judiciária e outra da Proteção Civil; e um segundo campo, mais perto da água. Segundo a SIC, será neste segundo campo que decorrerão os trabalhos mais intensos.

A barragem de Arade já tinha sido alvo de buscas privadas em 2008, quando foi investigada uma pista que alegava que Madeleine teria sido morta e atirada para a água. As autoridades portuguesas não validaram a pista. Mais tarde, foi encontrado um saco com ossos no local, que depois se confirmou tratarem de ossos de animais.

Maddie McCann desapareceu do quarto do apartamento 5A do empreendimento Ocean Club, onde dormia, em maio de 2007. A criança estava de férias com os pais no Algarve e, no rés-do-chão com acesso à piscina estavam ainda os irmãos mais novos, os gémeos Sean e Amelie.