O novo campeão nacional será encontrado no próximo sábado, dia 27 de maio. A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira que o Benfica-Santa Clara e o FC Porto-V. Guimarães estão agendados para as 18h de sábado, sendo que os encarnados precisam de apenas um ponto para conquistar a Primeira Liga.

Com o Sp. Braga já apurado para a Liga dos Campeões e o Sporting sem possibilidade de chegar ao terceiro lugar, a receção dos leões ao Vizela está marcada para as 21h15 de sexta-feira, dia 26, enquanto que o encontro dos minhotos com o P. Ferreira na Pedreira encerra a jornada e o Campeonato às 20h30 de sábado.

Face à enorme vantagem nos golos marcados e sofridos, o Benfica fica apenas a precisar de um empate na Luz frente ao Santa Clara na última jornada para celebrar a conquista do 38.º Campeonato, mas o FC Porto ainda continua a ter matematicamente hipóteses de revalidar o título. O que terá de acontecer? Partindo do pressuposto de que os azuis e brancos não conseguirão anular os 11 golos na diferença entre marcados e sofridos para os encarnados, terão de vencer o V. Guimarães no Dragão e esperar que os açorianos, que já estão despromovidos à Segunda Liga, consigam ganhar no Estádio da Luz ao conjunto de Roger Schmidt. Nesta fase, o Benfica tem 79-20 nos golos marcados e sofridos (mais 59) e o FC Porto 70-22 (mais 48).

Assim, e olhando para tudo o que está decidido e em aberto, a questão do título é mesmo o único ponto em aberto a par da luta pelo quinto lugar entre V. Guimarães e Arouca sendo que ambos estão já apurados para as competições europeias da última temporada. P. Ferreira e Santa Clara também estão despromovidos, sendo que o Marítimo vai defrontar o Estrela da Amadora (terceiro da Segunda Liga) no playoff para a Primeira Liga. As subidas da Segunda Liga também já estão fechadas com Moreirense e Farense.