Anunciado em janeiro e previsto para abril, o aumento de 50 euros ao Complemento Solidário para Idosos (CSI) será afinal pago em julho — com retroativos a partir do início do ano.

A informação foi confirmada por fonte do Ministério da Segurança Social ao Correio da Manhã, que esta quarta-feira está a avançar a notícia: “A atualização está a ser processada e será paga em conjunto com a pensão de julho, com efeitos retroativos a janeiro de 2023”.

Para justificar o atraso, a mesma fonte explicou que o CSI é “uma prestação complementar e diferencial”, cujo “processo de atualização implica a reapreciação dos rendimentos anuais dos beneficiários, a verificação do cumprimento das condições de acesso e definição do valor da prestação efetivamente paga do CSI“.

Em 2022, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, eram 167.500 os idosos a beneficiar deste apoio, que garante que todos os reformados com rendimentos anuais inferiores a 5.858,63 euros, o valor de referência do CSI, tenham um rendimento mensal que, com este aumento de 50 euros, passa agora a ser de 488,21.