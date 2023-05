O inquérito realizado às alegadas fugas de informação de documentos que chegaram à comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP iliba deputados, assessores e técnicos da comissão. Lacerda Sales, presidente da CPI, divulgou as conclusões do inquérito realizado pela 14.ª comissão parlamentar, liderada por Alexandra Leitão, deputado do PS.

Segundo uma declaração de Lacerda Sales, transmitida pela CNN, “confirma-se a divulgação à comunicação social de documentos entregues à CPI, uns classificados outros não”, mas “não ficou provado que a divulgação tenha ocorrido após entrada na Assembleia da República, nem tão pouco que tenha sido feita por pessoas com acesso aos documentos no quadro do funcionamento da CPI”.

O presidente da CPI diz mesmo que ficou provado o contrário. “Ficou provado que a sua reprodução depois de entrada na sala de segurança é quase impossível”, falando da existência de um “longo ciclo de vida prévio antes da sua classificação que ocorreu imediatamente antes do envio à Assembleia da República”. Ou seja os documentos passaram por várias pessoas antes de chegarem ao Parlamento e mesmo antes de serem classificados.

Assim, concluiu o inquérito, cujos resultados foram divulgados por Lacerda Sales: “Fica provada a ausência de responsabilidade dos deputados, assessores e técnicos que fazem parte desta CPI”.

Deixou, ainda, uma palavra de agradecimento pelo “inquérito rigoroso” à 14.ª comissão parlamentar (Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados), liderado por Alexandra Leitão, “que desta forma contribuiu para salvaguarda do prestígio deste órgão de soberania”.

O pedido de inquérito aconteceu a 8 de maio, depois da divulgação por alguns órgãos de comunicação social de documentos e comunicações trocadas entre membros do Governo e enviados à comissão de inquérito classificados como confidenciais. Entre estes estão as trocas de mensagens relativas à marcação da reunião preparatória da primeira audição da presidente executiva da TAP no Parlamento sobre o caso Alexandra Reis, promovida pelo Ministério das Infraestruturas, e na qual participou também o deputado Carlos Pereira. A existência de notas desta reunião tiradas pelo então adjunto de João Galamba e a sua entrega à CPI estiveram na origem da exoneração de Frederico Pinheiro, que depois conduziu a todos os acontecimentos da noite de 26 de abril.