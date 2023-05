Céline Dion cancelou todas as datas restantes da sua tourné mundial por motivos de saúde. A cantora canadiana, de 55 anos, já tinha adiado alguns concertos depois de, em dezembro, assumir publicamente que tinha sido diagnosticada com uma doença neurológica rara chamada Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). Entre os sintomas da doença estão espasmos musculares “graves e persistentes”, descreveu anteriormente.

Agora, Dion usou o Twitter para anunciar que estava impossibilitada de continuar a tour. “Sinto muito por vos desapontar de novo… Ainda que me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo até que esteja realmente pronta para voltar ao palco… Não estou a desistir… E mal posso esperar para vos ver de novo!”, escreveu na publicação.

I’m so sorry to disappoint all of you once again… and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage… I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…

