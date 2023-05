A porta de um avião Airbus 321 da Asiana Airlines abriu durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Daegu, na Coreia do Sul, esta sexta-feira. A bordo, o pânico instalou-se entre os passageiros.

O suspeito, um homem de 33 anos que, segundo a companhia aérea citada na CNN, estava sentado no lugar de emergência, terá puxado a alavanca que permite abrir a porta. Tudo aconteceu cerca de dois a três minutos antes da aterragem, quando o avião ainda se encontrava a 770 pés (213 metros) de altitude.

O voo fazia a ligação entre a ilha de Jeju e Daegu e levava a bordo 200 pessoas, entre elas 194 passageiros e seis tripulantes. Apesar de a aterragem ter sido feita em segurança, a agência de notícias sul coreana Yonhap avançou que 12 pessoas tiveram de ser transportadas para o hospital devido a dificuldades respiratórias. Não há registo de feridos graves.

Segundo as testemunhas citadas pela agência, o suspeito, entretanto detido, terá tentado saltar para fora do avião depois de ter aberto a porta. Os motivos ainda não são conhecidos: “É difícil ter uma conversa normal com ele. Vamos investigar o motivo do crime e puni-lo”, avançou a polícia.

Nas redes sociais foram partilhados vídeos do momento, onde se pode ver a porta aberta e os passageiros em pânico à medida que o vento entra pelo avião. De acordo com a CNN, uma vez que o avião se preparava para aterrar, todos os passageiros estavam sentados e com os cintos de segurança colocados.

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital – Yonhap pic.twitter.com/2cCmwV27Yg — BNO News (@BNONews) May 26, 2023

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj — BNO News (@BNONews) May 26, 2023

“Foi um caos, com as pessoas perto da porta a desmaiarem e as assistentes de bordo a chamarem por médicos a bordo através da rádio, enquanto outras corriam pelo corredor em pânico”, disse um passageiro, citado na Yonhap. “Pensei que o avião ia explodir. Pensei que ia morrer assim”, disse.

De acordo com a agência Reuters, um funcionário do Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse que as autoridades vão investigar se a companhia aérea seguiu os protocolos necessários para gerir as saídas de emergência. Uma vez que o avião se encontrava próximo do chão, a pressão no interior e no exterior era semelhante, o que tornou possível a abertura da porta.