Chegou a hora e deste sábado não passa: Benfica ou FC Porto vão ser campeões nacionais e jogam à mesma hora, com muita emoção à mistura. As contas são fáceis: os encarnados partem da pole position e se vencerem são campeões. Se empatarem, só não o serão por milagre — já que o FC Porto teria de vencer o Vitória por 1-0. Uma derrota na Luz, com vitória no Dragão passa o título para norte. Contas que pode fazer em direto, ao ouvir na Rádio Observador a nossa Emissão Especial Desporto, com os relatos do Benfica-Santa Clara e FC Porto-Vitória SC em simultâneo.

A Emissão Especial arranca logo às 16h10 e com um painel de campeão: Gabriel Alves e Augusto Inácio fazem os comentários e a análise aos jogos e no final assinam o Relatório de Jogo e o A Força da Técnica e a Técnica da Força. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e assina o balanço do trabalho da equipa de arbitragem em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada, desta vez literalmente, vão estar os adeptos de Benfica — o humorista João Pinto — e de FC Porto — o scout Luís Pinto Coelho.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo do jornalista Miguel Cordeiro. Nos relatos dos jogos vai ter o João Filipe Cruz e a reportagem de André Maia no Estádio da Luz. No Estádio do Dragão, o relato tem a voz do Ricardo Loureiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.