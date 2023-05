Vendo tanto mar diante de si, desde a sua ocidental ilha das Flores, o poeta Pedro da Silveira dedicou um poema às palavras: Que ninguém lhes toque / se as não sabe amar / como os vivos amam, / VIOLENTAMENTE. Chico Buarque sempre as amou desmedidamente. Cada palavra, na sua escrita e na sua voz, tem um peso preciso. Tem música, gravidade e pausa. Ele as cuida como o jardineiro que rega as suas flores, sabendo que, embora já escritas, já plantadas num cancioneiro de mais de cinco décadas, elas continuam a mudar as suas pétalas com as estações.

Assim se entende que em março deste ano, já com a digressão “Que tal um samba?” em marcha desde setembro de 2022, Chico se tenha acercado de “Beatriz” para lhe alterar uma palavra: o verso “será que é divina a vida da atriz” passou a ser cantado “será que é divina a sina da atriz.” Um novo botão de rosa germinou, deste modo singelo, numa letra de 1983.

“Beatriz”, musa de Dante Alighieri, foi dos primeiros temas a entrar no alinhamento do primeiro de cinco concertos que Chico Buarque dará por estes dias em Portugal. Nesse momento, o compositor popular ainda se escondia por detrás das cortinas para oferecer o palco a Mônica Salmaso, que bem enfatizou as sílabas de siiii-na, torneando violentamente cada curva do seu dizer. “Aqui quem vos fala é a Cinderela”, disse, dirigindo-se ao público que enchia a Super Bock Arena, no Porto, mostrando como se sentia uma princesa improvável no conto de fadas que é para ela acompanhar Chico Buarque na digressão de Que tal um samba?.

