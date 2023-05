[Siga aqui a XIII Convenção do Bloco de Esquerda]

Jorge Costa, um dos mais influentes dirigentes do Bloco de Esquerda, acusa o Governo de ser o responsável pelo crescimento da extrema-direita, por estar a conduzir uma “má política” e por não estar a “dar resposta aos problemas sociais” do país. “O Governo é incapaz de responder à situação social e coloca-se numa posição de arrogância que tem levado aos erros mais tremendos e ao desgaste mais profundo.”

Em entrevista ao Observador, a partir da XIII Convenção do Bloco de Esquerda, o ex-deputado bloquista defendeu que é a “conjugação da instabilidade política com a instabilidade da vida das pessoas que está a surgir uma oportunidade política para a extrema-direita”.

“O PS é o verdadeiro responsável pelo avanço da extrema-direita e a má política é o que abre espaço a esse ressentimento do qual se alimenta a extrema-direita. A falta de resposta à situação social e na arrogância e irresponsabilidade que predomina na ação governativa o PS só abre espaço a que a política do ódio se possa afirmar, disse.

Questionado sobre futuras alianças com o PS e a possibilidade de o Bloco ter de se voltar a sentar a uma mesa de negociações com os socialistas, Jorge Costa atirou para depois qualquer debate sobre esse tema. Para já, é preciso “evitar que se abra espaço à política do ódio e à política da direita” e fazer combate frente aos socialistas. “O Bloco é um partido de oposição, tem uma crítica de fundo a fazer às opções que o governo tem vindo a pôr em prática e não há nenhuma hesitação acerca disso.”

“O que nos separa do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD é muito mais do que o que nos separa do PS. Mas isso não faz com que possamos dar qualquer tipo de trégua ao Governo”, rematou Jorge Costa.