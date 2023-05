Centenas de alunos estão a ser chamados para fazer exames em dias de feriado municipal, como vai acontecer já no próximo dia 7 em Oeiras. As escolas remetem explicações para o Ministério da Educação, que responde que não é possível compatibilizar todos os feriados municipal com a gestão nacional dos exames. Escolas estão a chamar docentes e não-docentes propondo-lhes mais um dia de férias.

Citado pelo Diário de Notícias esta segunda-feira, o Ministério da Educação diz que “devido ao prazo estabelecido para a realização das provas e exames não é possível compatibilizar com todos os feriados municipais do país”. E “por uma questão de equidade, todos os alunos devem ter a oportunidade de realizar as provas” que “são de aplicação universal e obrigatória”.

Cabe às escolas, acrescenta o ministério, assegurar “a organização logística para a realização das provas, nomeadamente a distribuição de serviço”. Segundo o Diário de Notícias, há diretores de agrupamento de escolas de Oeiras que estão a tentar mobilizar o corpo docente para as vigilâncias a troco de mais um dia de férias.

Porém, Filinto Lima, presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), diz não se lembrar de nenhum ano em que tenham sido marcados exames em dias de feriado. “Há uma série de questões laborais que se levantam. Os professores vigilantes têm de estar a trabalhar? E o secretariado de exames? Não me lembro de isto ter acontecido. Como se vão ultrapassar esses casos concretos? Há muitas questões laborais para resolver. Entendo as dificuldades de encontrar datas, mas não entendo como vai poder ser realizado”, afirma.

“Há escolas dependentes da rede de transportes e vai ser uma dificuldade acrescida, bem como a abertura das cantinas nesses dias. Estamos a falar de um feriado. As pessoas são obrigadas a ir trabalhar? Há uma série de questões que têm de ser esclarecidas”, advoga Filinto Lima.