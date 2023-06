O FC Porto conquistou a 19.ª Taça de Portugal do seu palmarés. Os dragões somaram o terceiro troféu esta temporada de entre os quatro possíveis nas competições nacionais. O triunfo diante do Sp. Braga por 2-0 – com um autogolo de André Horta e um golo de Otávio – valeu a revalidação do título conquistado na temporada passada diante do Tondela. A partida terminou apenas com dez jogadores de cada lado após as expulsões de Wendell e Niakaté. Houve ainda espaço para que Toni Martínez fosse lançado no encontro, mas regressasse ao banco. Este foi o décimo título de Sérgio Conceição nos dragões e serviu para reforçar o estatuto de treinador com mais títulos no comando do FC Porto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR