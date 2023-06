Era no mínimo um susto, retirava qualquer margem de erro mas não passou disso mesmo. Depois da derrota nas grandes penalidades frente ao Turquel no jogo 1 da final, o Benfica fez prevalecer o Pavilhão da Luz como fortaleza e fechou na manhã deste domingo o décimo título consecutivo de hóquei em patins feminino, voltando a golear o conjunto de Alcobaça por 4-1 e garantindo mais um troféu para o longo palmarés.

No entanto, a formação de Paulo Almeida não teve propriamente tarefa fácil, ao contrário do que se tinha visto na véspera, saindo a perder por 1-0 ao intervalo no encontro que decidia o Campeonato. Foi no segundo tempo que tudo mudou, com Maria Sofia Silva a fazer um hat-trick (31′, 34′ e 50′) e a capitã Marlene Sousa e fazer o outro golo das encarnadas (38′), que na véspera tinham goleado o Turquel por 7-1.

Com mais uma vitória, o Benfica garante o terceiro título da temporada depois da Elite Cup e da Supertaça, podendo ainda chegar ao quarto na Taça de Portugal, defrontando o mesmo Turquel nas meias-finais que se realizam a 17 de junho. Em 35 jogos no plano nacional, as encarnadas somaram 33 vitórias e apenas dois empates com o Turquel, na primeira jornada do Campeonato (3-3 fora) e no jogo 1 da final do playoff que foi depois decidido nas grandes penalidades (também 3-3 fora, com 2-1 no desempate).

