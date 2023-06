Em atualização

A ex-primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, foi detida no decurso das investigações às finanças e doações do Partido Nacional Escocês, avança a Sky News. Estará a ser interrogada.

“Uma mulher de 52 anos foi hoje, domingo, 11 de junho, detida como suspeita em relação a uma investigação em curso ao financiamento e às finanças do Partido Nacional Escocês”, informa um comunicado da polícia escocesa emitido este domingo e divulgado no Twitter. “A mulher detida está a ser interrogada por detetives da polícia escocesa”, acrescenta ainda a força de segurança. Será enviado um relatório para o Crown Office and Procurator Fiscal Service, a Procuradoria Geral da Escócia. A polícia afirma que, por se tratar de uma investigação em curso, não fará mais comentários.

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances. More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q — Police Scotland (@PoliceScotland) June 11, 2023

O marido de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, já tinha sido detido (e libertado passados 12 horas sem acusação formalizada) em abril, no decorrer de uma investigação “sobre o financiamento e finanças do Partido Nacional Escocês”, depois de uma denúncia em relação á angariação de mais de 600 mil libras (o equivalente a cerca de 680 mil euros) recebidas pelo partido para a realização de um segundo referendo sobre a independência escocesa.

Nicola Sturgeon anunciou a renúncia ao cargo de primeira-ministra da Escócia em fevereiro, tendo saído em abril.

Este será já, segundo o The Guardian, a terceira detenção a propósito destas investigações, denominada Operação Branchform. Além de Peter Murrell também o tesoureiro do partido, Colin Beattie, tinha sido detido para interrogatório em abril e também libertado sem acusação.

A polícia já tinha realizado buscas á sede do partido SNP, bem como à casa de Sturgeon e Murrell, no âmbito desta investigação.