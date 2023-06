O antigo presidente do PSD e comentador da SIC, Luís Marques Mendes, criticou esta noite a “forma de luta” dos professores que estiveram este sábado em peso da Régua, a manifestarem-se contra o Governo com cartazes com a caricatura de António Costa com nariz de porco. “É mais inaceitável vindo de professores”, disse Marques Mendes considerando o protesto “um tiro no pé” por parte daquela classe.

Mendes dá razão à “esmagadora maioria” das reivindicações dos professores, mas não “à forma de luta” e afirmou, no espaço de comentário semanal na SIC:”Isto é censurável, inaceitável, de muito mau gosto, ofensivo. Isto não se faz”.

“Um primeiro-ministro é para respeitar”, diz Mendes que considera que “isto é mais inaceitável em professores, que é suposto educarem, serem bons exemplos e não serem más referências. Quem é pai ou avô e entrega uma parte da educação dos seus filhos aos professores não gosta de ver isto seguramente”. Para o social-democrata, trata-se de “um tiro no pé da parte dos professores que se pensam só perdem com isto. Claro que é uma minoria, mas é uma minoria que contamina todos os outros”, argumenta.

Também criticou o líder do STOP, André Pestana, por ter tardado em vir a público condenar o sucedido. “Tinha a obrigação de pedir desculpa por este comportamento que é o que as pessoas de bem fazem” nestas situações, concluiu.