O festival Paredes Jazz & Blues Fest regressa a esta cidade do distrito do Porto, a partir de sexta-feira, na sua terceira edição, com concertos gratuitos de quatro bandas.

Trata-se, segundo a organização, de “um festival que pretende divulgar os músicos portugueses, privilegiando a expressão do jazz vocal e a promoção do Blues nacional”.

O evento terá em palco a cantora Marta Ren e as bandas Peter Storm & The Blues Society, Kiko & The Blues Refugees e Paredes Big Band, que atuarão na Casa da Cultura e no Parque José Guilherme.

A atuação de Marta Ren marca o início dos concertos, na sexta-feira, pelas 22h00, na Casa da Cultura de Paredes.

“Esta é uma das vozes mais carismáticas da nova música portuguesa, reconhecida pelo seu registo vocal único, muitas vezes comparado a grandes vocalistas negras da soul e do funk”, considera a organização do festival.

No sábado, também na Casa da Cultura de Paredes, às 19h00, o público pode assistir aos espetáculos da banda Peter Storm & The Blues Society e, às 22h00, de Kiko & The Blues Refugees. Uma Sunset Party, no domingo, a partir das 17h00, na Casa da Cultura, vai animar o público.

O Festival de Jazz & Blues encerra na terça-feira, no Parque José Guilherme, com a atuação da Paredes Big Band, em forma de comemoração da elevação de Paredes a cidade.

“Esta banda formada em 1995”, refere a organização, “apresenta sonoridades do jazz ensemble típicas de uma formação big band, com um repertório baseado no jazz da era dourada do swing, entre outras vertentes”.

O Festival de Jazz & Blues é organizado pelo Município de Paredes, com o apoio da Associação de Empresas de Paredes e da Junta de Freguesia de Paredes.