As famílias em Portugal viram as despesas aumentar à boleia da inflação e da subida das taxas de juros, mas estes acréscimos foram acompanhados, em termos médios, por um aumento do rendimento e por medidas de apoio. Isso fez com que, também em média, os agregados tenham conseguido pagar as suas dívidas e manter o nível de consumos essenciais que tinham em 2021. Mais: “sem pôr em causa outro tipo de despesas”, conclui uma simulação do Banco de Portugal.

De acordo com a simulação que consta no boletim económico de junho, divulgado esta sexta-feira — e que assenta em médias e não reflete a heterogeneidade dos vários quintis de rendimento — entre 2021 e 2023, os diferentes grupos de famílias viram o rendimento disponível, após o pagamento das despesas essenciais (que inclui o serviço da dívida e bens alimentares e energéticos), subir de modo “próximo ou superior” à inflação subjacente (taxa de variação acumulada do índice de preços harmonizado no consumo, excluindo bens alimentares e energéticos), que foi de 11% no período de 2021 a 2023.

“Isto significa que, em média, as famílias destes grupos terão tido a capacidade de pagar o serviço da dívida e manter um nível de consumo de bens alimentares e energéticos idêntico ao de 2021, sem pôr em causa outro tipo de despesas”, lê-se no boletim.

