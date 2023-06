Os Quadrifoglio são os Alfa Romeo mais potentes e desportivos, venerados pelos clientes da marca italiana e temidos pela concorrência. Daí que a 13 de Abril o construtor tenha lançado duas séries especiais 100º Anniversario especificamente para a berlina Giulia e para o SUV Stelvio. Ambas esgotaram em apenas dois meses.

O Stelvio Quadrifoglio na versão 100º Anniversario 5 fotos

O objectivo da Alfa Romeo para esta série especial limitada consistia em comemorar o centésimo aniversário do emblema Quadrifoglio, que há um século distingue os carros mais dinâmicos da marca. As 100 unidades do Giulia e do Stelvio foram distribuídas por cinco continentes, todas elas equipadas com um chassi mais baixo e com suspensões mais duras, além do motor 2.9 V6 biturbo agora com 520 cv, associado a uma caixa de velocidades automática ZF que distribui a potência pelas rodas traseiras no Giulia e pelos dois eixos no Stelvio.

O primeiro Alfa Romeo a exibir o Quadrifoglio foi o RL que venceu a edição de 1923 da corrida Targa Florio, equipado com um motor com 3620 cc e 125 cv, capaz de atingir 180 km/h. Foi, aliás, num modelo destes que Enzo Ferrari venceu a sua primeira corrida como piloto da Alfa Romeo, ainda antes de fundar a Ferrari.

Os Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100º Anniversario foram concebidos já sobre as versões da berlina e do SUV após o restyling. Além do emblema do trevo de quatro folhas, que caracteriza a série especial, as 200 unidades montam pinças de travão douradas e acabamentos em fibra de carbono na grelha e nas capas dos retrovisores exteriores. Lá dentro, o contraste entre o revestimento a Alcantara e os pespontos a dourado salta à vista, tal como o logótipo do 100º Anniversario no tablier.