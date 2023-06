Será que algum português vai conseguir ser mais rápido do que o francês que demorou apenas 2 minutos e 53 segundos, depois de as reservas abrirem, a garantir que teria uma das 50 unidades da (curta) série inaugural do My Ami Buggy? Saberemos em breve, porque já arrancou a contagem decrescente para a abertura de encomendas nos 10 países que serão “bafejados” com uma segunda edição especial, mais radical, do quadriciclo da Citroën.

Portugal faz parte dos mercados seleccionados, juntamente com França, Itália, Espanha, Bélgica, Grécia, Reino Unido, Luxemburgo, Marrocos e Turquia, mantendo-se o esquema habitual de compra do pequeno microcarro, isto é, nas lojas da Fnac, na rede de concessionários da marca ou, para maior rapidez e sem intermediários, através do website. As encomendas abrem hoje, dia 20, às 13h00 de Portugal continental.

Para o nosso mercado estão reservados apenas 50 exemplares, com um preço unitário de 10.490€, já com o IVA incluído, sendo que as compras estão limitadas exclusivamente a clientes particulares. E estes, a partir de Setembro, altura em que estão previstas as entregas, poderão levar para casa um pequeno eléctrico que garantidamente vai dar nas vistas pelo simples facto de não ter portas, nem tejadilho, surgindo no seu lugar coberturas transparentes, não vá o sol decidir dar lugar à chuva ou ao vento.

Mas essas não são as únicas características distintivas desta versão do My Amy Buggy, agora “estendida” até um milhar de exemplares. Além de guarda-lamas, pára-choques reforçados, chapas de protecção, embaladeiras, spoiler e molduras dos faróis a preto, para um visual mais “robusto”, o pequeno eléctrico arrisca numas jantes douradas. Tudo isto combinado com uma carroçaria cáqui, onde se evidenciam detalhes contrastantes a amarelo, nitidamente para realçar o espírito de aventureiro “sem vergonha” deste quadriciclo.

No interior, o amarelo continua a dominar em diferentes elementos que enfatizam o carácter prático deste Ami, sendo que a Citroën aproveitou esta nova leva para aprimorar a construção e a versatilidade do modelo. Prova disso são as molduras das portas e do tejadilho, para fixar mais facilmente as estruturas transparentes amovíveis.

E ainda que este Buggy esteja longe de se poder aventurar no fora de estrada, nada o impede que circule com o beat certo. Pelo menos, tem um compartimento específico para encaixar um altifalante Bluetooth, à prova de água, resistente ao choque e com uma bateria com 15 horas de duração. Já a do Ami continua a ter um alcance de 75 km entre recargas, a uns estonteantes 45 km/h no máximo – possivelmente, a velocidade certa para apreciar as vistas, sem correr o risco de desassossegar os 6 kW/8 cv do motor eléctrico.