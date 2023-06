Com um sorriso nos lábios, Greta Thunberg voltou a ser detida num protesto contra as alterações climáticas. A demonstração foi organizada pelo grupo Ta Tillbaka Framtiden (em português, Recuperar o Futuro), que bloquearam, esta segunda-feira, pelo quinto dia consecutivo a entrada de um bairro na cidade de Malmo, na Suécia.

A jovem de 20 anos foi uma de várias pessoas detidas pela polícia durante a demonstração. Os ativistas garantem que apenas têm organizado protestos pacíficos, visando sobretudo o bloqueio de camiões-cisternas carregados com petróleo no porto de Malmo.

Ao longo da última semana, o grupo foi partilhando atualizações sobre os protestos nas redes sociais. No sábado, a própria Greta Thunberg partilhou no Twitter fotografias suas e dos restantes ativistas no terreno.

Today, for the third day in a row, @TTFramtiden blocked oil tankers in the Malmö oil harbour. The climate crisis is a matter of life and death for countless people. We choose to physically stop fossil fuel infrastructure. We are reclaiming the future. #TaTillbakaFramtiden pic.twitter.com/CTXVKR0Qsi — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 17, 2023

A crise climática é uma questão de vida ou morte para incontáveis pessoas. Escolhemos parar fisicamente as infraestruturas de combustíveis fósseis. Estamos a reclamar o futuro”, disse a jovem.

Os protestos no porto da cidade, uma das mais populosas da Suécia, têm acontecido em paralelo com demonstrações à porta de uma reunião organizada pelo governo sueco em torno da emergência climática. Num comunicado partilhado no primeiro dia dos protestos, Thunberg criticou a lentidão na tomada de ações concretas por parte do poder político.

“Que o governo organize hoje um ‘encontro climático’ e convide os piores emissores da Suécia não é mais do que um gozo daqueles que já estão a sofrer com as consequências da crise hoje. Por isso, escolhemos agir em vez de aceitar isto em silêncio“, declarou.

Esta não é a primeira vez que a jovem é detida na sequência de uma manifestação. Em janeiro, na Alemanha, foi removida à força dos protestos em Lutzerath, vila alemã que recebeu ordem de destruição para abrir caminho à expansão de uma mina de carvão. Dois meses depois, tornou a ser detida num protesto em Oslo, na Noruega, que pedia a retirada de turbinas eólicas de um local de pastagem para renas.