Circula nas redes sociais uma publicação com um vídeo, de cerca de três minutos, que mostra um suposto discurso do ator Harrison Ford (conhecido pelo mítico papel de Indiana Jones e por ter interpretado Han Solo em Guerra das Estrelas) a dar apoio aos estudantes norte-americanos que, nos últimos dias, têm protagonizado protestos nas universidades dos Estados Unidos em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

O vídeo mistura imagens de um discurso de Harrison Ford com imagens dos protestos das últimas semanas em várias universidades norte-americanas. É possível ouvir várias frases de Ford, que começa por lembrar “as pessoas nas linhas da frente, as pessoas no terreno, as pessoas com os seus pés na lama”. Continua Ford: “Os nossos esforços vão ter efeito. Vamos fazer grandes progressos. E não estamos sozinhos.”

“Há uma nova força da natureza à vista, a guiar todo o mundo. São os jovens a quem, francamente, nós falhámos. Que estão zangados, que se organizaram, que são capazes de fazer a diferença. Eles são um exército moral. E o mais importante que podemos fazer por eles é sair-lhes da frente”, acrescenta Ford. Seguem-se vários minutos de filmagens dos protestos nos campi universitários norte-americanos.

Contudo, trata-se de uma publicação falsa. Harrison Ford não fez um discurso a apoiar os estudantes que estão em protestos a favor dos palestinianos.

Na verdade, a intervenção original de Harrison Ford é muito fácil de encontrar na internet. Trata-se de um discurso antigo, feito em 2019 numa cimeira climática da ONU. Ford estava a elogiar os jovens, sim, mas pelo empenho das novas gerações na luta contra as alterações climáticas.

A intervenção original de Harrison Ford está disponível no canal oficial das Nações Unidas no YouTube. Trata-se de um discurso de cerca de seis minutos que Ford (que, além de ator, também se tem dedicado ao ativismo climático) proferiu na Cimeira para a Ação Climática da ONU em setembro de 2019, durante um encontro especialmente dedicado à proteção das florestas. O ator estava a elogiar a nova geração de ativistas pelo clima.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. O ator Harrison Ford não fez um discurso em defesa dos jovens americanos que têm protagonizado protestos nas universidades dos EUA. O vídeo em questão usa imagens de um discurso de Ford em 2019, numa cimeira da ONU sobre a defesa do clima, no qual o ator está a elogiar os jovens ativistas. Essas imagens são cruzadas com filmagens dos protestos a favor da Palestina, que Ford nunca menciona na sua intervenção.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.