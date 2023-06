O Vision One-Eleven é o mais recente concept car da Mercedes, de linhas obviamente futuristas. Mas não é difícil vir-nos à memória os C111, uma série de veículos experimentais fabricados em pequenas quantidades nos anos 60 e 70 do século passado, cuja estética, sobretudo ao nível da zona frontal, é parecida ao novo Vision One-Eleven.

O protótipo usufrui de uma estética afilada, com uma enorme inclinação do pára-brisas. Isto permite-lhe ser extremamente baixo, apesar de à custa de uma habitabilidade reduzida, como se pode ver pelas imagens. Mas o ousado concept car não deverá pretender passar à produção em série, visando apenas testar soluções e novas tecnologias, especialmente as mais vocacionadas para modelos mais potentes e desportivos.

O Mercedes C111, dos anos 60 e 70, serviu como óbvia fonte de inspiração para o novo Vision One-Eleven 5 fotos

Além da estética atraente, o Vision One-Eleven surpreende ao adoptar tracção traseira, mas a trocar os tradicionais motores eléctricos radiais, como os usados pela maioria dos modelos a bateria, por uns motores eléctricos de fluxo axial já conhecidos, mas ainda raros nos dias que correm. O exemplo mais conhecido chega-nos do Koenigsegg Gemera, que demonstrou o potencial da tecnologia.

O novo concept da Mercedes monta dois motores axiais no eixo posterior, solução que, de acordo com a marca, promete três vezes mais potência pelo mesmo volume e duas vezes mais binário. Assumindo-se como mais pequenos (para a mesma potência e binário), mais eficientes (face à energia de que necessitam para fornecer a mesma potência) e mais leves, os motores axiais parecem ter sucesso garantido, mas falta ainda democratizar a solução técnica, tornando-a popular no mercado.

Algumas das vantagens dos motores eléctricos de fluxo axial, face aos convencionais, de fluxo radial 5 fotos

Além dos novos motores eléctricos, o One-Eleven prevê ainda uma bateria que recorre a células cilíndricas com uma nova química, embora esta não tenha sido revelada. Resta aguardar por mais novidades da Mercedes, inclusivamente para saber se o One-Eleven poderá vir a servir como base a um AMG One, mas com motores eléctricos alimentados por baterias.