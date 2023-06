Foi com um forte ataque à presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que o PCP deu por encerradas as suas jornadas parlamentares. Depois de ter ouvido, frente a frente na Assembleia da República, as críticas da responsável europeia aos comunistas portugueses, o partido partiu para o ataque e a líder parlamentar, Paula Santos, acusou Metsola de revelar uma “profunda hipocrisia” e de não se incomodar com um poder que promove “assassinatos” na Ucrânia.

Os dois dias anteriores nada tinham tido a ver com o assunto — os deputados do PCP andaram pelos distritos da Guarda e da Covilhã a registar o retrato dos territórios abandonados no interior do país — mas foi em resposta a um jornalista, já no final da conferência de imprensa para apresentar as conclusões das jornadas, que Paula Santos reagiu de forma dura (pela primeira vez de viva voz, uma vez que o PCP tinha emitido um comunicado sobre o assunto) às palavras de Metsola.

“Além de uma atitude de arrogância e de ingerência revela uma profunda hipocrisia”, começou por disparar a líder da bancada comunista, acusando a UE de fazer “o oposto” do que é preciso, “alimentando e instigando a guerra, numa perspetiva inclusivamente de prolongamento da guerra”.

