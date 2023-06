O debate instrutório do processo de narcotráfico que tem como principal arguido Rúben Oliveira (“Xuxas”) ficou esta quarta-feira marcado para o próximo dia 29, por decisão do juiz Carlos Alexandre, disse à agência Lusa fonte ligada ao tribunal.

O debate instrutório, preenchido com as alegações do Ministério Público (MP) e da defesa dos arguidos, terá início pelas 9h no Tribunal Central de Instrução Criminal.

A fase de instrução do processo que tem como principal arguido Rúben Oliveira, em prisão preventiva e considerado o maior traficante português de droga, arrancou no passado dia 14, numa sessão que durou menos de uma hora e em que alguns arguidos optaram por prestar declarações.

Segundo a acusação do MP, o grupo criminoso, liderado por Rúben Oliveira, tinha “ligações estreitas com as organizações criminosas Comando Vermelho, no Brasil, e Cartel de Medellin, na Colômbia”.

Refere ainda a acusação que os arguidos recorriam a “sistemas encriptados tipicamente usados pelas maiores organizações criminosas mundiais ligadas ao tráfico de estupefacientes e ao crime violento” para as suas comunicações.

O processo, com 21 arguidos (18 pessoas e três empresas) incide sobre “uma rede criminosa com ramificações nos Portos de Setúbal, de Sines e de Leixões e no Aeroporto de Lisboa”, com a droga (cocaína) a ser transportada do Brasil e da Colômbia, através de contentores marítimos ou em aviões.

Em causa estão crimes de tráfico de estupefacientes, de associação criminosa para o tráfico, de detenção de arma proibida e de branqueamento de capitais.