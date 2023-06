A mudança das condições de remuneração dos certificados de aforro estava a ser preparada desde “meados de abril”, afirmou esta quarta-feira João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, que recusa assim a ideia de que essa possa ter sido uma decisão em “resultado da entrevista A, B ou C” – uma possível referência à entrevista de João Moreira Rato, ex-presidente do IGCP e chairman do Banco CTT, poucos dias antes do anúncio.

João Nuno Mendes garantiu, numa audição parlamentar esta quarta-feira, que por razões técnicas e relacionadas com a estrutura de comercialização, esta foi uma decisão que teve de ser preparada ao longo de várias semanas – um trabalho que foi apenas do conhecimento de “um número muito restrito de pessoas” no IGCP e no Ministério das Finanças. A suspensão da série E foi anunciada a uma sexta-feira ao final da tarde, 2 de junho, e o início da nova série (F) começou na segunda-feira seguinte.

Na linha do que já tinha referido numa conferência de imprensa no sábado desse fim de semana, João Nuno Mendes sublinhou que a redução da remuneração dos certificados tinha de acontecer por uma questão de “sustentabilidade nas taxas de juro” a que o Estado se financia. “Era fundamental alinhar” os custos de financiamento do Estado nos certificados em comparação com outros instrumentos, como as obrigações do Tesouro que são vendidas nos mercados internacionais (neste momento com juros a rondar os 3%). O IGCP calculava um custo cerca de um ponto percentual acima do mercado, na Série E.

