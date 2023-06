Não se deixe enganar pelas imagens que ilustram este artigo. O que está a ver é uma reinterpretação do quadriciclo Opel Rocks Electric, o parente alemão do Citroën Ami, a dar ares de veículo robusto e radical, capaz de ir a todo o lado e voltar, mas não é bem assim. O Rocks e-XTREME é um exemplar único saído da imaginação de Lukas Wenzhöfer, um estudante de design industrial que se sagrou vencedor do concurso “Design Hack”, lançado há uns meses pela marca alemã, com uma promessa associada ao desafio – “Tu desenhas, nós construímos.”

Assim foi. A Opel não se escusou ao trabalho e colocou toda uma equipa a tratar de passar o projecto do papel para a realidade, desde engenheiros que tinham por missão manter-se o mais próximo possível do modelo 3D vencedor, passando pelos especialistas em concepts da marca alemã, a quem coube dar vida ao design de Wenzhöfer, materializando aquele que era suposto ser o espírito deste singular quadriciclo. E o estudante sabia bem o que queria, desde que abraçou o desafio.

Lukas Wenzhöfer pretendia transformar o Rocks Electric num veículo danado para andar por maus caminhos e simultaneamente divertido. Em síntese, com um look imediatamente associável ao todo-o-terreno, o que é inesperado num modelo que foi originalmente projectado apenas e só para uma utilização eminentemente urbana. Ora, foi essa ousadia que convenceu o júri do concurso, que viu no Rocks e-XTREME um “veículo eléctrico com ‘wow factor’“. Wenzhöfer explicou o que tinha em mente com as transformações que propôs: “A capacidade todo-o-terreno promove a sensação de liberdade para poder chegar a qualquer destino. E a maior desportividade promete uma diversão de condução extra para mostrar que a mobilidade eléctrica é mais do que apenas uma solução sensata.”

O resultado é um exemplar único que está prestes a entrar em digressão, espalhando por onde passar uma aura de modelo “durão”, graças ao arco de protecção em caso de capotamento, em amarelo brilhante, bem como às rodas salientes e uma asa traseira feita de carbono, apêndice original do Vectra GTS V8 que exibe a denominação e o número deste Rocks Electric. Segundo a marca, as modificações na frente Vizor – a “cara” da gama Opel – e os guarda-lamas saíram de uma impressora 3D.