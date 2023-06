Não é uma imagem habitual: no sábado, quando a marcha da Correlhã começar a desfilar para celebrar o São João, entre as 140 pessoas que a compõem vai encontrar-se uma governante. Trata-se da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que este ano vai ser a rainha daquela marcha popular, depois de se ter mostrado “encantada” com as festas de Ponte de Lima.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã e entretanto confirmada pela própria ministra ao Jornal de Notícias. Ana Abrunhosa irá, como resultado de um convite que já tinha sido feito em 2020 pela presidente da junta da Correlhã, liderar aquela marcha com um vestido cor de rosa, “à rainha”, com pormenores bordados à mão e uma coroa.

“Acho que é muito interessante uma pessoa do Governo, quando há ideia de que são pessoas mais distantes e menos acessíveis, vir interagir com o público, ainda por cima numa festa popular”, disse à TVI a autarca e fundadora da associação das marchas da Correlhã, Fátima Oliveira. Abrunhosa irá integrar a marcha que este ano celebra o foral atribuído pela rainha dona Teresa a Ponte de Lima, em 1125, num evento organizado pela Câmara Municipal.

Ana Abrunhosa assistiu às marchas há três anos, quando inaugurou a nova sede da junta de freguesia, e ficou “encantada”. Agora, diz ao JN que entende ser sua “obrigação dar visibilidade aos territórios, às suas tradições, costumes e história”, tendo por objetivo “levar o Governo a todo o país e até junto das pessoas”.

Já a autarca disse ao mesmo jornal que esta é a “ministra certa” para a tarefa: “Isto é realmente coesão territorial, é a proximidade das pessoas. É o que o povo quer.” E já escolheu uma costureira, uma cabeleireira e uma maquilhadora para prepararem a ministra “na hora”.