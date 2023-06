Em atualização

Os quatro homens detidos esta quarta-feira pela Polícia Marítima, no Montijo, estão no Tribunal de Setúbal esta sexta-feira de manhã, apurou o Observador junto de fonte ligada ao processo. Serão ouvidos pelo juiz de instrução e, depois deste primeiro interrogatório, ficam a saber ainda esta sexta-feira, as medidas de coação que lhes serão aplicadas.

Três dos detidos são portugueses e são também os alegados cabecilhas da rede de apanha ilegal e de tráfico de amêijoa japonesa. Entre o dia em que foram detidos e esta sexta-feira, estiveram detidos nas instalações da PSP de Santa Marta de Corroios e chegaram ao tribunal nos carros da Polícia Marítima. O quarto detido é um cidadão tailandês, que alegadamente também pertence à rede de tráfico, mas que aguardou interrogatório em liberdade.

Apesar de estes quatro homens estarem esta sexta-feira no tribunal, a investigação da Polícia Marítima, que começou há cerca de dois anos e meio, continua e esta polícia acredita que possam chegar a mais suspeitos noutros pontos do país. Até agora, foram constituídos 10 arguidos.

Nos 30 mandatos de busca que as autoridades cumpriram esta quarta-feira na zona do Montijo, foram encontrados 243 imigrantes que viviam em pavilhões, em condições miseráveis — desde tendas dentro de divisões que seriam quartos a baratas. Homens e mulheres estariam a ser explorados, uma vez que apanhavam ilegalmente amêijoa para redes de tráfico e ainda pagavam cerca de 300 euros por um lugar nos pavilhões, que serviam de dormitórios e de armazém onde era guardada a amêijoa.

Dentro dos pavilhões, as autoridades encontraram também alguma droga — mais de 500 comprimidos de metanfetaminas. E foram ainda apreendidos 15 carros e duas armas brancas.