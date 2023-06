Talvez tenha sido o primeiro dia de verão mais invulgar do Samouco. E não foi pela chuva que caiu esta quarta-feira de manhã naquela vila de Alcochete e se misturou com o calor. O aparato policial que se montou na longa avenida que dá as boas vindas ao Samouco denunciava o que ali se passava, com inspetores da Polícia Marítima, do SEF, agentes da PSP – várias polícias à porta de um enorme pavilhão totalmente vedado. Na entrada, praticamente ao lado dos agentes, estavam também dois homens que acabavam com qualquer dúvida. Mário e António (nomes fictícios) foram surpreendidos, logo pela manhã, pelas buscas. Afinal, era a este armazém que os dois apanhadores iam vender os quilos de amêijoa japonesa que tinham apanhado ilegalmente durante a madrugada. “Quando soubemos fomos escondê-la [a amêijoa] no mar”, disse Mário, que nunca quis ser identificado, nem dizer a idade. “Nome? Então a gente foge da polícia no mar”, atirou.

A experiência destes apanhadores foi suficiente para conseguir perceber o que se passava do outro lado do muro, onde estavam 80 imigrantes, em silêncio, em pé, à espera para serem identificados pelas autoridades, já depois de terem sido detidos quatro portugueses – os alegados cabecilhas da rede criminosa transfronteiriça que se dedica ao tráfico de amêijoa japonesa. Todos aqueles imigrantes já se tinham curvado no rio Tejo para apanhar amêijoa. E a sua morada era precisamente aquele pavilhão. Mário e António cruzavam-se com aqueles homens e mulheres no rio, apesar de existirem diferenças: estes dois portugueses tinham um barco e os imigrantes vestiam apenas um fato de surf para entrar no Tejo.

