O opositor russo Alexei Navalny, detido desde 2021, considerou esta terça-feira que o motim do grupo paramilitar Wagner demonstra que o poder de Vladimir Putin constitui “uma ameaça para a Rússia”.

“O regime de Putin é a maior ameaça para a Rússia (…) e é tão perigoso para o país que mesmo o seu inevitável colapso constitui uma ameaça de guerra civil”, indicou Navalny no Twitter, na sua primeira reação desde a rebelião do grupo Wagner no passado fim de semana.

1. There is no greater threat to Russia than the Putin regime. It wasn't the West or the opposition that shot down Russian helicopters over Russia. It wasn't the ACF that brought Russia to the brink of civil war (which we may still be finding ourselves on).

— Alexey Navalny (@navalny) June 27, 2023