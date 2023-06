O julgamento só começa oficialmente na sexta-feira mas o pontapé de saída para quatro semanas já foi dado esta quarta-feira com o juiz a dirigir-se aos jurados na presença de Kevin Spacey. O ator norte-americano chegou de manhã, sorridente e de gravata cor de rosa ao tribunal de Southwark Crown, no sul de Londres, onde vai ser julgado por abuso sexual, avançou o The Guardian.

A estrela de Hollywood de 63 anos enfrenta 12 acusações de agressão sexual, atentado ao pudor e de levar uma pessoa a envolver-se em atividade sexual com penetração sem consentimento. Os crimes foram cometidos contra quatro homens, agora com idades entre os 30 e os 40 anos, entre 2001 e 2013.

De acordo com a NBC News, para o julgamento foram selecionados 14 jurados — mais dois do que o habitual nos julgamentos criminais no Reino Unido — para o caso de alguém se aperceber que conhece uma alegada vítima ou outra pessoa ligada ao caso.

Ao júri, o juiz de instrução Justice Wall alertou que a cobertura mediática ou a fama de Kevin Spacey não podem influenciar os seus pensamentos e decisões. “Muitos de vocês conhecem o seu nome ou viram os seus filmes. Isso não vos desqualifica para fazerem parte deste júri”, afirmou, citado na emissora norte-americana.

Ao longo das próximas quatro semanas, o julgamento do ator não será transmitido pelos canais televisivos, uma vez que nos tribunais do Reino Unido as câmaras não são autorizadas. Segundo o The New York Times, as acusações que enfrenta poderão levar à pena máxima de prisão perpétua, se for considerado culpado.

As primeiras acusações contra Kevin Spacey remontam a maio do ano passado quando foi acusado de quatro crimes de agressão sexual contra três homens no Reino Unido e de “fazer uma pessoa envolver-se numa atividade sexual com penetração sem consentimento”.

Os crimes terão ocorrido entre março de 2005 e agosto de 2008 em Londres — quando Spacey era diretor artístico no teatro Old Vic — e em abril de 2013 em Gloucestershire. Dois meses depois da acusação, em julho, o ator declarou-se inocente.

No entanto, em novembro, mais sete acusações de crimes sexuais juntaram-se às cinco primeiras. De acordo com a Procuradoria da Coroa, os casos remontam a 2001 e 2004 e incidem sobre uma só vítima, um homem.

Até ao início do ano passado, o ator tinha evitado acusações criminais apesar de já ter sido denunciado, por cerca de 20 jovens, por alegada má conduta sexual no teatro Old Vic em Londres, entre 1995 e 2013, refere a ABC News. Em 2018, Kevin Spacey tinha sido acusado de abuso sexual de um adolescente e, apesar de ter sido formalmente acusado, as autoridades retiraram as acusações — numa altura em que um telemóvel da vítima com alegadas provas desapareceu.

Com o surgimento do movimento #MeToo, em 2017, Kevin Spacey foi uma das primeiras grandes celebridades norte-americanas a ser acusada de assédio sexual. Quando as alegações foram tornadas públicas, o ator foi retirado da série “House of Cards” e do filme “All the Money in the World”.