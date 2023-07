Chegou a ser um nome ventilado para a Seleção Nacional depois da saída de Fernando Santos, foi cogitado pelo Chelsea quando Graham Potter foi despedido e era a primeira bola a sair do saco sempre que existia um lugar vago nos principais clubes europeus. O destino de Luis Enrique, porém, parecia traçado há algum tempo: e vai mesmo passar pelo PSG.

O espanhol foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do PSG, substituindo o despedido Christophe Galtier — que foi detido na semana passada, em conjunto com o filho, sob suspeita de discriminação, racismo e xenofobia durante o tempo em que orientava o Nice. Aos 53 anos, Luis Enrique regressa ao ativo cerca de sete meses depois de ter deixado a seleção espanhola na sequência da eliminação nos oitavos de final do Mundial do Qatar, perante Marrocos.

????✍️ Paris Saint-Germain is delighted to announce that Luis Enrique has been named as its first team's new head coach, with the Spanish manager signing a two-year contract. ????????#WelcomeToParisLuisEnrique https://t.co/gyHvQx9ojO — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2023

Na conferência de imprensa, onde já surgiu ao lado do presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique sublinhou a importância do encontro com o português Luís Campos, diretor desportivo do PSG. “Desde o primeiro dia em que reuni com o Luís Campos que foi tudo muito fácil. Creio que estou à altura do que o projeto me oferece, é um projeto que está ao alcance de poucos. Acredito que encaixa bem comigo. Joga-se futebol de ataque, que pode ser divertido para os adeptos. Queremos trazer bons resultados e mostrar aquilo de que somos capazes. Estou encantado por estar aqui e com muita vontade de aprender um novo idioma e conhecer um país fantástico”, explicou o treinador espanhol, que assinou um contrato válido por duas temporadas.

Luis Enrique foi desde logo questionado sobre a ainda possível saída de Mbappé durante o atual mercado de transferências, recordando que o francês “tem contrato”. “Não sabemos aquilo que está a acontecer nos bastidores. As coisas estão constantemente a mudar durante a janela de transferências. Acho que temos um plantel muito forte, disso tenho a certeza”, atirou, revelando que ainda não falou com Neymar mas já conversou com vários jogadores que irá treinar, incluindo o português Nuno Mendes.

“Falei com o Kimpembe, o Mukiele e o Nuno Mendes, mas ainda não falei com os outros. Teremos a oportunidade de falar todos uns com os outros, mas é algo interno. Preciso de tomar decisões, mas quero que sejam tomadas nos treinos. Veremos como é que isso corre. O PSG tem um plantel de topo e esta é uma nova era. Queremos jogar um futebol ofensivo, que deixe os adeptos entusiasmados”, terminou.

Luis Enrique assume assim o quarto projeto da carreira no que toca a clubes, depois da Roma (2011 a 2012), do Celta Vigo (2013 a 2014) e do Barcelona (2014 a 2017), tendo conquistado dois Campeonatos, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, três Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha com os catalães. O treinador foi ainda selecionador espanhol entre 2018 e 2022 (com um interregno de cinco meses em 2019, devido à doença da filha), tendo perdido a final da Liga das Nações em 2021 contra França e ficando nas meias-finais do Euro 2020 e nos oitavos de final do Mundial 2022.

Na mesma conferência de imprensa, Nasser Al-Khelaïfi aproveitou para deixar uma posição de força relativamente à situação de Mbappé e garantiu que o PSG não pretende perder o avançado a custo zero em 2025, no final do contrato. “A minha posição é muito clara. Não quero estar sempre a repetir-me. Se o Kylian quiser ficar, queremos que ele fique. Mas só fica se assinar um novo contrato. Não queremos perder o melhor jogador do mundo de graça, é impossível. Ele disse que nunca sairia de graça. Se agora mudou de ideias, a culpa não é minha. Não queremos perdê-lo de borla e isso é muito claro”, indicou o presidente dos parisienses.